Macchie d’olio sui vestiti | non serve il borotalco | ecco l’unico rimedio per toglierle

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Lesono un vero problema: basta uno schizzo e i tessuti si rovinano irrimediabilmente! Eh, noi donne lo sappiamo! Non a caso indossiamo sempre il grembiule quando siamo ai fornelli, proprio per evitare di imbrattare inutilmente i capi quando prepariamo i nostri manicaretti. Ma al ristorante può capitare,me, in un attimo di distrazione di ritrovarsi con una bella patacca sui. Ai maschi, poi, succede sovente, ma questo diciamolo sotto voce! E ora? Come primissima cosa, tamponiamo gli spruzzi con la carta da cucina, possibilmente, con un fazzolettino assorbente, al bisogno. In questo modo eviteremo che penetri e si espanda tra le fibre. Ricordatevi che l’olio è idrorepellente, ossia fa scivolare l’acqua senza sciogliersi. Ogni tentativo di immediato lavaggio è quindi vano. Non versate, allora, ...