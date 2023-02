...] Quando il sacerdote rimette i peccati, egli non dice: 'Dio ti perdona', ma 'io ti'. ... il più peccatore tra i sacerdoti 'può far discendere il Divin Figlio nella Santa Ostia', un...Che me frega! Se mi dimostri che unnon è un vero, non c'è nessun problema. Io ... sei dentro l'oggettività di Gesù che ti dice: 'Io ti', cioè io ti sciolgo, io ti libero, ti ...

Ma io assolvo il Pd. Il miracolo del partito senza leader L'HuffPost

Dalla Bibbia ai miracoli, le risposte di padre Botta La Nuova Bussola Quotidiana

Sfatiamo un mito: i professionisti non sono una categoria privilegiata L'HuffPost

I funerali di Gina Lollobrigida in diretta su Rai 1 DavideMaggio.it

Programmi TV di stasera, domenica 25 dicembre 2022. In prima visione su Rai2 «Natale a Castle Hart», su Italia DavideMaggio.it

Nonostante la sconfitta alle Regionali i segnali per il futuro sono interessanti. Partendo dal fatto che solo i Dem possono essere il perno di un'alleanza che ...