M5S | Grillo torna in scena e attacca il governo “di estrema destra”

(Di giovedì 16 febbraio 2023) (Adnkronos) – Teatro gremito per la prima di “Io sono il peggiore”, il nuovo spettacolo di Beppeche per la data zero ha scelto il teatro Mancinelli di Orvieto. A rendergli omaggio, tra il pubblico, il presidente del M5S Giuseppe Conte, arrivato a spettacolo iniziato (“c’erano i lavori alla Camera”, si giustifica dribblando i giornalisti all’ingresso), Roberto Fico (arrivato in anticipo), il vice presidente del movimento Michele Gubitosa, il presidente dell’Inps Pasquale Tridico. Dopo un lungo silenzio,porta ini temi a lui cari: rinnovabili, comunità energetiche, intelligenza artificiale (“che non sa di essere stupida, una persona stupida invece lo sa”), ambiente, tecnologia e dietro la tecnologia le terre rare con tutto il retrodi sfruttamento e inquinamento. Nel corso della serata, ...

A volte anche una sconfitta può diventare un'opportunità. Prendiamo il caso dei parlamentari del, già pronti a sfruttare la batosta elettorale in Lazio e Lombardia per ottenere finalmente la ...

