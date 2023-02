Lutto per cinema e tv italiana | l’attore scompare a 41 anni | “Non è giusto”

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Nel corso della sua carriera artistica era diventato famoso soprattutto attraverso la televisione ma anche sul web, dove ai tempi del Covid e del lockdown aveva divertito il pubblico, donando spensieratezza con le sue parodie. Lo ricordano tutti con riconoscenza per questo. È morto il comico Massimo Czzaro. Cabarettista, parodista, comico, scrittore e attore. Massimo Czzaro era tantissime cose e riusciva facilmente a strappare memorabili risate tra i telespettatori che adesso lo stanno piangendo a gran voce sui social e ricordano quantofosse in gamba. Purtroppo oggi è venuto a mancare dopo una crudele malattia. Massimo Czzaro, addio al“Incredibile, amico mio, quante risate ci siamo fatti insieme. Ti voglio tanto bene, sono onorato di averti avuto come mio ...

nel mondo del calcio. È morto nella notte a Parma Mario Zurlini, noto difensore degli anni 60 - 70 e colonna del Napoliben dieci anni. Avrebbe compiuto 81 anni il prossimo 17 marzo, essendo ...... l'amarezza di Emilio Fede: 'FeliceBerlusconi, ma solo io ho perso tutto: Silvio perché' ... Oggi Travaglio e Boccassini sono in. Noi però dobbiamo porci il problema: come restituire l'onore ...

Gianluca Grignani in lutto: "Uno dei risvegli più amari della mia vita. Ora il fiato mi manca davvero" Today.it

Merano, lutto per la piccola Isabel. Per lei si erano mobilitati gli chef stellati e l'intera città Corriere della Sera

La città a lutto per la morte di Federica MaremmaOggi

Addio alla piccola Isabel, Merano in lutto. Per lei si era mobilitata la città Alto Adige

Commercio lucchese in lutto per la scomparsa di Giuseppe Lanza NoiTV - La vostra televisione

Condannato per la morte di un operaio della Saca (consociata Eternit) e assolto per quella di un’altra. Arriva in appello il filone torinese del processo Eternit bis e se, in primo grado, ...È morto all'età di 75 anni Dave Price, proprietario, manager e ingegnere di lunga data che ha lavorato, tra gli altri, con Nigel Mansell, Martin Brundle e Derek Bell nel corso di una carriera di sessa ...