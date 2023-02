L' Union Berlino spaventa l' Ajax ma non sfonda | lo Shakhtar piega il Rennes

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Non c'è solo il k.o. della Roma a Salisburgo e il pareggio tra Barcellona e Manchester United al Camp Nou, nelle sfide valide per l'andata dei playoff di Europa League. Un bruttonon va oltre lo ...

Un brutto Ajax non va oltre lo 0 - 0 con l', con i tedeschi che si lasciano decisamente preferire ad Amsterdam. Lo Shakhtar è bravo a punire gli errori della retroguardia del Rennes per ...Le altre di Europa League Ajax -termina 0 - 0 mentre lo Shakhtar Donetsk piega 2 - 1 il Rennes grazie alle reti, nel primo tempo, di Kryskiv e di A. Bondarenko su rigore. I francesi ...

Pronostici Europa League, Ajax-Union Berlino: Lancieri in vantaggio a 1.65 La Gazzetta dello Sport

Ajax-Union Berlino, formazioni ufficiali: Heitinga col falso 9. Lucca in panchina TUTTO mercato WEB

Ajax - Union Berlino (0-0) Europa League 2022 la Repubblica

Ajax-Union Berlino, le formazioni ufficiali: Kudus e Tadic titolari, c'è Behrens Calciomercato.com

Ajax, Heitinga sfida l'Union Berlino: "Non ci adatteremo a loro. Vogliamo la vetta d'Europa" TUTTO mercato WEB

Nelle gare delle 18.45, la Roma esce sconfitta in casa del Salisburgo: a segno Capaldo nei minuti finali. La squadra di Mourinho deciderà dunque il proprio destino in Europa League al ritorno all'Olim ...Morten Thorsby vicinissimo al gol in Ajax-Union Berlino di Europa League: il VAR annulla la rete dell’ex Sampdoria Serata sfortunata in Europa League per Morten Thorsby. L’ex centrocampista della Samp ...