Lukashenko | ' Biden venga a Minsk per fare la pace con Putin'

(Di giovedì 16 febbraio 2023) "Siamo pronti ad ospitare a" il presidente degli Stati Uniti, Joe, per farlo incontrare con Vladimire trovare un'intesa che metta fine alla guerra in Ucraina. Lo ha dichiarato il ...

Riferendosi alla visita in Polonia cheha in programma nei prossimi giorni,si è offerto di mandare un aereo, "semmai un Boeing per lui", per portare a Minsk il capo della Casa ...... due aggressori e un presidente pacifista', ha stuzzicato ancora, secondo cui sarebbe però 'improbabile' cheaccetti l'invito. Per il capo della Casa Bianca, a breve in visita in ...

Ucraina, Lukashenko: "Biden venga a Minsk per fare la pace con ... Entilocali-online

Guerra Ucraina, Lukashenko: “Biden venga a Minsk a incontrare Putin per la pace” Sky Tg24

Ucraina: Lukashenko, Biden venga a Mosca a incontrare Putin - LaPresse LAPRESSE

Guerra Ucraina - Russia, le news di oggi. Filorussi: "Prese le alture ... la Repubblica

Il Parlamento europeo: fornire tutto il sostegno, considerare anche i jet - Meloni non sarà alla conferenza sulla sicurezza di Monaco - Meloni non sarà alla conferenza sulla sicurezza di Monaco RaiNews

Riferendosi alla visita in Polonia che Biden ha in programma nei prossimi giorni, Lukashenko si è offerto di mandare un aereo, «semmai un Boeing per lui», per portare a Minsk il capo della Casa Bianca ...Lo ha detto il leader bielorusso in conferenza stampa, alla vigilia di un incontro con lo stesso presidente russo, in programma a Mosca. "Possiamo vederci noi tre, due aggressori e un presidente pacif ...