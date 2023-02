Lukaku | la Champions League passa dall’Udinese | tempo di convincere

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Per Romelula titolarità nella grande sfida di mercoledì a San Siro contro il Portoanche e soprattutto dalla sfida con l’Udinese. Èdi, specialmente per quanto riguarda la condizione fisica DOPPIA SFIDA – La grande domanda che ci si pone su Romeluin questo momento è se sia in grado o meno di sopportare due partite in meno di una settimana. La risposta dovrà darla lui stesso, specialmente al tecnico Simone Inzaghi, nella partita di sabato contro l’Udinese. Dopo aver mostrato un miglioramento della forma nella gara di lunedì contro la Sampdoria – seppur ancora lontana da quella che ci aveva abituato a vedere ai tempi di Antonio Conte – Romeluavrà l’occasione di mettere ulteriori minuti nelle gambe proprio sabato contro i friulani. Ma ...

Il Porto insarà un bel banco di prova.in partite del genere deve ritrovare la presenza con continuità nel gioco, che va al di là del segnare o meno un gol'. Queste le parole a La ......del club che risale la classifica conquistando anche un posto alla fase gironi diLeague. ...sicuramente il regista di centrocampo Mikel Arteta e i bomber Wayne Rooney e Romelu, ...

Inter, nuova chance per Lukaku contro l'Udinese. Ma in Champions toccherà a Dzeko TUTTO mercato WEB

Lukaku sempre più giù: con l'Udinese gioca dal 1', ma in Champions c'è Dzeko La Gazzetta dello Sport

Adani: “Inter, che errore con Dybala. Lukaku male per colpa sua e di Inzaghi, ma lo terrei” fcinter1908

Serie A - L'Inter sceglie la linea morbida: niente multa per Barella e Lukaku dopo la lite dei due contro la Sampdoria Eurosport IT

Gds – Niente Champions League per Lukaku: con il Porto ci sarà Dzeko Passione Inter

La lite furiosa tra Nicolò Barella e Lukaku ha sorpreso non solo i tifosi dell'Inter ma ha scosso anche i telespettatori del match contro la Sampdoria. La bagarre andata in scena in ...Davanti è prevista la conferma per Romelu Lukaku, mentre Edin Dzeko dovrebbe essere il prescelto per la partita di Champions League. Iinzaghi, però, penserà all'Europa soltanto da domenica mattina: ...