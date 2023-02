(Di giovedì 16 febbraio 2023) Romeluè tornato a Milano dopo la cessione record al Chelsea. Quest’però ancora non è riuscito a incidere.-BIS – Romelula scorsa estate è tornato al, ma solo in presito. Come riporta Tuttosport, i nerazzurri e il Chelsea avrebbero già un gentleman agreement per rinnovare il. La società sta peròndo i pro e i contro. Questa stagionel’ha passata spesso fuori. Solo in queste settimane sembra stia tornando e non è certo quello visto nei due anni assieme ad Antonio Conte. L’Big Rom compirà 30 anni. Diverse lezioni che stfacendo in Viale della Liberazione. CONTI – Un aspetto che va sempre considerato è il ...

...anche se produce tantissimo e mostra un po' di nervosismo con qualche screzio tra Barella e... Prima è bravissimo Audero che intercetta in tuffo, nella mira è leggermente sballata: questione ...... il prossimo potrebbe prevede unsu sponda Chelsea . I blues, come tutte le big di Premier, ... Il giornalista di Mediaset, sul suo canale Youtube, parlando del caso -: non è così scontato ...

Lukaku-bis, l’Inter valuta il rinnovo del prestito per il prossimo anno – TS Inter-News.it

Inter-Lukaku, le condizioni per la conferma. C'è l'appuntamento con ... Calciomercato.com

Napoli, dopo offerta Cr7 dell'anno scorso per Osimhen nuovo ... Sportevai.it

Lukaku, quattro mesi per “riprendersi” l’Inter. Zhang e Marotta in riflessione Io Tifo Inter

Marelli: «Nel gol di Lukaku rischio di bis dopo Monza. Tempismo ... Inter-News.it

Le manovre per il Lukaku-bis Le grandi manovre per il “Lukaku bis”, infatti, sono già ripartite anche perché bisogna ricordare che l’Inter entro il 30 giugno dovrà incassare almeno altri 40 milioni ...La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...