Luca Vezil a DavideMaggio it | «Meglio del previsto il debutto come conduttore di Are You The One Non chiamatemi influencer»

(Di giovedì 16 febbraio 2023)A 31 anni perè arrivata, quasi per caso, la sua prima esperienza da. 1 milione di follower su Instagram, un ex fidanzamento importante (con la sorella di Chiara Ferragni, Valentina), sorridente e belloccio… Paramount l’ha scelto per la prima edizione del dating game Are You The One? Italia (da ieri sulla piattaforma Paramount Plus, il 19 febbraio il primo episodio disponibile anche su Pluto TV e, alle ore 21.00, andrà in onda su MTV e VH1)..it l’ha incontrato e si è fatto raccontare questa nuova esperienza e non solo. C’è spazio anche per un piccolo game e per la verità su un vecchio rumors che l’avrebbe volutoconcorrente a Temptation Island Vip insieme alla sua ex. Intervista a...

Are You The One Italia è finalmente qui e siamo già obsessed! Sì, non riusciamo a pensare ad altro che ai protagonisti e a chi potrebbero essere i loro perfect match. Lo show condotto daè disponibile in esclusiva su Paramount+ (con Sky Cinema, senza costi aggiuntivi) e puoi vedere il primo episodio anche qui su mtv.it, dal nostro canale YouTube di MTV Italia . Are You ...Il dating show arriva oggi su Paramount+. Un'occasione per il content creator per scrollarsi di dosso il titolo di "fidanzato di" dopo la rottura con Valentina Ferragni, sorella di ...

Luca Vezil, influencer di fede blucerchiata ed ex compagno di Valentina Ferragni, ha commentato l’attuale situazione della Sampdoria Luca Vezil ha commentato l’attuale situazione sportiva ed economica ..."Are You The One Italia" E' un dating game diverso dagli altri perché non abbiamo solo la componente amorosa e quindi questi 20 concorrenti (dieci ragazzi e dieci ragazze) in realtà vanno alla ricerc ...