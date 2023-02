"L'epatite C è una malattia subdola - spiegaall'Adnkronos Salute - che impiega anni per dare quel quadro clinico che rende evidente la malattia anche agli occhi del paziente. Quindi per ..."L'epatite C è una malattia subdola - spiegaall'Adnkronos Salute - che impiega anni per dare quel quadro clinico che rende evidente la malattia anche agli occhi del paziente. Quindi per ...

Lorenzin: 'Urge ampliare screening epatite C, coinvolgere anziani' Gazzetta di Reggio

Roma, 16 feb. (Adnkronos Salute) - "L'epatite C è una malattia dalle conseguenze molto gravi, sappiamo tutti che si trasmette attraverso trasfusioni di sangue e rapporti sessuali. Una delle categorie ...