Lorenzin | ' Urge ampliare screening epatite C | coinvolgere anziani'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Roma, 16 feb. (Adnkronos Salute) - "L'C è una malattia dalle conseguenze molto gravi, sappiamo tutti che si trasmette attraverso trasfusioni di sangue e rapporti sessuali. Una delle categorie più a rischio di contrarre infezioni sessualmente trasmissibili è quella dei giovani adolescenti, ma non dobbiamo dimenticarci dei più. Per questo motivo chiediamo di puntare su unopiù strutturato e non limitato solamente a chi è nato tra il 1969 e il 1989. E' necessario ora procedere con le classi più anziane, a partire dai nati del 1948. L'ampliamento degli eleggibili da noi richiesto con un emendamento, poi bocciato, è anche senza nuovi oneri per lo Stato e per la finanza pubblica". Lo ha detto l'ex ministra della Salute, Beatrice(Pd), a margine del convegno 'Strategie di ...