L’ordine dell’Ue | il reddito grillino pure agli immigrati

Leggi su nicolaporro

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Che ildi cittadinanza avesse ampiamente fallito, soprattutto quale strumento di ricollocazione nel mercato del lavoro, era chiaro a tutti. Decine e decine di miliardi di euro dei contribuenti italiani gentilmente erogati dallo Stato per una misura assistenziale a pioggia rivelatasi incapace di adempiere ai propositi per i quali era stata introdotta. Ma le criticità legate al sussidionon finiscono certo qui. Anzi. Per approfondire: 7.990.000.000: ecco i numeri deldi cittadinanza. Fanno pauracittadinanza, il percettore aveva la barca a vela Pusher e migranti: che cuccagna ildi cittadinanza A quanto pare, infatti, la discutibile impostazione del provvedimento caro ai Cinque Stelle dovrebbe costare all’Italia una procedura d’infrazione da parte ...