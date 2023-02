Lollobrigida | Italia schierata contro stigma su vino dettato da interessi economici

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 16 febbraio 2023) (Adnkronos) – Contrastare losanitarioilno che èda. Questa, in estrema sintesi è la posizione del ministro dell’Agricoltura Francescosulla questione delle etichette irlandese sulle bevande alcoliche che contengono avvertimenti sul pericolo per la salute umana. In Europa “c’è un’azione che, sotto le mentite spoglie di un provvedimento sanitario, va a incidere su una distorsione del processo economico” e che “vabilanciata da una forte opposizione sia in termini scientifici che politici”. Una posizione ribadita oggi al convegno “Bere mediterraneo. Gli effetti sulla salute di un consumo moderato del” al Senato. Una posizione condivisa da ...