Lollobrigida frena i berlusconiani | Meloni non vuole lo scontro con i giudici

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Francesco, ministro dell’Agricoltura del governoe numero due di Fratelli d’Italia, si dice soddisfatto dell’assoluzione di Silvio Berlusconi nel processo Ruby ter. Ma precisa che quanto stabilito dal tribunale di Milano non accelera l’urgenza di una riforma della giustizia. «Sono questioni separate», spiegaalla Stampa. «Sicuramente il Parlamento dovrà riflettere sui tempi della giustizia, che, come in questo caso, rischiano di condizionare anche la vita politica. Lo sconfinamento di una parte della magistratura pone dei dubbi su atteggiamenti che Berlusconi ha spesso definito persecutori. Oggi la storia gli dà ragione». Né è «all’ordine del giorno» la commissione parlamentare d’inchiesta sulla magistratura proposta dai, continua il ministro. «Ci sono diverse proposte in ...

Lo ha dichiarato il ministro dell'Agricoltura, Francesco, al comitato elettorale di Francesco Rocca. "Il governo rappresenta la posizione univoca che era scritta sul programma - ha ...Si ripete ormai da qualche da mese: Roberto Calderoli prova lo scatto, rilancia l'autonomia differenziata, e qualcuno dai piani alti di Fratelli d'Italia - daa Rampelli - interviene e ...

Lollobrigida frena Berlusconi: “Le sue parole incondivisibili” Online-News

La solita danza sull'Autonomia. Calderoli ci riprova, Meloni frena ... Il Foglio

La Fondazione Il suo segno indelebile chiamato arte che unisce oltre la vita LA NAZIONE

Etichette sugli alcolici, Bruxelles ora frena: «Un bicchiere di vino ... Open

Bianca, morta a tre anni schiacciata dal cancello al parco, condannati sindaco e vice: «Sapevano fosse pericol leggo.it

Il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, al comitato elettorale di Francesco Rocca, ha detto: “Le parole di Silvio Berlusconi sull’Ucraina non le condivido, come mi pare di capire non le ...In media per una famiglia il rincaro è di 2.532 euro». Il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida ha promesso nuovi sconti per l’acquisto di prodotti alimentari per le famiglie in difficoltà: ...