Lo spettacolo “Eri con me” di Alice al Moonland Festival di Sarzana

Leggi su lopinionista

(Di giovedì 16 febbraio 2023)– Dopo l’annuncio di Ben Harper il 16 luglio, si aggiunge un altro grandealla quinta edizione diMusic Art Performance: il 19 luglio andrà in scena in Piazza Matteotti ail concerto “Eri con me”,canta Battiato, con Carlo Guaitoli al pianoforte e Chiara Trentin al violoncello. Biglietti in prevendita a 30+dp e 35+dp sui circuiti TicketOne, TicketMaster e VivaTicket.è la più grande e credibile interprete del repertorio di Franco Battiato: un sodalizio iniziato nel 1980 con il singolo scritto per lei “Il vento caldo dell’estate” e l’album “Capo Nord”. Con “Gioielli rubati ” del 1985, per la prima voltaha interpretato canzoni di Battiato non scritte per lei, poi per molti anni e in molti ...