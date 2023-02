Le parole di Darwin, attaccante del, sulla difficile stagione dei Reds in Premier League. I dettagli Darwinha parlato della stagione delai canali ufficiali del club. PAROLE - "Il ...Il cognome di Bajcetic è evidentemente slavo, suo padre infatti è l'ex calciatore serbo Sran Bajcetic, ma il centrocampista delè nato a Vigo, in Galizia, e ha mosso i primi passi nel ...

Liverpool, Nunez: "Qui giocatori con tanta qualità. Mi devo abituare al loro gioco e loro al mio" TUTTO mercato WEB

Liverpool, Nunez è sicuro: «Ci rialzeremo in classifica» Calcio News 24

Liverpool-Everton 2-0, le pagelle: Salah straripante. Nunez combattente TUTTO mercato WEB

Brighton-Liverpool, probabili formazioni: Salah e Gakpo sulle fasce ... Footballnews24.it

Liverpool-Chelsea, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming Today.it

It has been intriguing to watch Darwin Nunez at Liverpool this season. It is clear that he has some remarkable physical gifts, he lacks some of the traits that Jurgen Klopp usually prioritises in his ...Jurgen Klopp is weighing up introducing a number of returning stars to his line-up for Liverpool ’s key clash with Newcastle on Saturday. Virgil van Dijk took part in full training ahead of the trip ...