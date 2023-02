LIVE Vuelta a Andalucia 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | Pogacar in solitaria raggiunge i fuggitivi

(Di giovedì 16 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLADELLA VOLTA AO ALGARVE DALLE 15.30 14:44 Con estrema facilitài 4e si mette a ruota. 14:42 La situazione a 24 km dal traguardo: al comando troviamo Matej Mohoric, Lorenzo Rota, Georg Zimmermann, e Dylan Teuns. Il quartetto vanta poco meno di 10 secondi sulla maglia gialla Tadej. Ad oltre 30 secondi il gruppetto dei big con Landa. 14:39 Poco più di un km di discesa ad intervallare il GPM. Nel frattempo Landa viene riassorbito da Mas, Buitrago, Rodriguez e Laurance. 14:38 SE NE VA! Lo sloveno capisce che Landa non ha la sua gamba e lo lascia sul posto. Impressionante lo sloveno, che mette nel mirino i ...

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della seconda tappa della Vuelta a Andalucia 2023. Il gruppo partirà da Diezma, ed affronterà 156,1 km di percorso prima di arrivare all’impegnativo ...13.30 Amiche e amici di OA Sport, appassionati di ciclismo, benvenute e benvenuti alla Diretta LIVE della prima tappa della Vuelta a Andalucia 2023! Amiche e amici di OA Sport, appassionati di ...