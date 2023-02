LIVE Vuelta a Andalucia 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | partita la fuga di giornata con Antonio Nibali | Bais e Rota

Leggi su oasport

(Di giovedì 16 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLADELLA VOLTA AO ALGARVE DALLE 15.30 14:01 In classifica generale gli uomini più pericolosi per la maglia gialla di Tadej Pogacar sono il belga Teuns e l’italiano, entrambi staccati di 2’41” dal leader. 13:58 Al secondo GPM di, ovvero il seconda categoria di Los Rosales, è transitato in prima posizione il francese Alan Jousseaume. Seconda piazza per Davide. 13:55 Per i fuggitivi vantaggio di 1’45” quando mancano ormai 50 km all’arrivo. Intantosi aggiudica il secondo traguardo volante di Frailes. 13:51 Sul finire della discesa si è staccato un drappello di attaccanti composto da Matej Mohoric (Bahrain-Victorious), ...