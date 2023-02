(Di giovedì 16 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti nellatestuale della secondadella. Il gruppo partirà da Diezma, ed affronterà 156,1 km di percorso prima di arrivare all’dila, che l’anno scorso fu teatro della bella vittoria di Alessandro Covi. Pronti via ed è subito arrivata una stupenda performance di Tadej Pogacar. Lo sloveno della UAE Emirates, tra i più attesi della vigilia, ha messo un pesante mattoncino sulla classifica generale rifilando distacchi importanti ai rivali sul traguardo di Santiago de la Espada. Nella frazione odierna potrà rifiatare grazie al percorso meno arduo rispetto ...

... Re matto, Credimi ancora e In un giorno qualunque. Nel settembre del 2011 viene pubblicato il brano Solo (al ruedo), singolo di lancio del primo album in studio Solo 2.0, pubblicato il ...... TIVUSAT) Palinsesto Rai Sport HD di Domenica 12 Febbraio 2023 ore 06:00 Ciclismoa Murcia (...durata degli eventi in onda sui canali *** LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING 24 ore su 24 -...

LIVE Vuelta a Andalucia, tappa di oggi in DIRETTA: straordinario Tadej Pogacar! Landa e Rodriguez sul podio OA Sport

LIVE Vuelta a Andalucia 2023, tappa di oggi in DIRETTA: finale impegnativo ad Alcalá la Real OA Sport

LIVE Vuelta a San Juan 2023, tappa di oggi in DIRETTA: vittoria e maglia di leader per Miguel Angel Lopez, secondo Ganna! OA Sport

Live Circuito San Juan Villicum - Circuito San Juan Villicum - Vuelta ... Eurosport IT

Volta ao Algarve 2023 oggi: percorso 15 febbraio, orari, favoriti, programma, dove vederla in tv e streaming OA Sport

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della seconda tappa della Vuelta a Andalucia 2023. Il gruppo partirà da Diezma, ed affronterà 156,1 km di percorso prima di arrivare all’impegnativo ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.06 Per questa prima frazione della Vuelta a Andalucia è tutto; grazie per averla seguita con noi. Un augurio di un buon proseguimento di giornata a tutte e ...