LIVE Volta ao Algarve 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | 6 battistrada in fuga | plotone a 3 minuti!

(Di giovedì 16 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.41 Adesso i fuggitivi si guardano, il vantaggio sul gruppo è sceso a 2 minuti nel giro di pochi chilometri. 15.38 Vi ricordiamo che laodierna potrebbe e dovrebbe essere decisiva in ottica classifica generale, è infatti previsto un arrivo in salita che potrebbe tagliare le gambe a molti corridori. 15.35 La situazione al momento vede in testa un gruppo formato da 6: Joao Matias, Tomas Contte, Matthew Gibson, Gaspar Goncalves, Rafael Lourenco e Antonio Ferreira. Ilsi trova a 3? di vantaggio. 15.32 Mancano 55km al traguardo, per una gara che ha preso il via intorno alle 11.55. 15.30 Buon pomeriggio e benvenuti alladella secondadellaao ...

- Non è la d'Urso, dove era spesso ospite, è stato chiuso da Mediaset e anche Pomeriggio 5 è ... Per Karina Cascella si tratterebbe della prima: nonostante la nascita della figlia Ginevra non ......per la terza. L'emittente radiofonica ha scelto il capoluogo siciliano per la decima edizione del Concertone, in programma il 30 giugno. Si tratta della seconda tappa di Radio Italia2023, ...

LIVE Volta ao Algarve 2023, tappa di oggi in DIRETTA: arrivo adatto agli scalatori! OA Sport

Live Faro - Tavira - Volta ao Algarve - Tappe & Highlights - 17/02/2023 Eurosport IT

LIVE Volta ao Algarve 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | arrivo ... Zazoom Blog

LIVE Volta a la Comunitat Valenciana 2023, tappa di oggi in DIRETTA: Biniam Girmay domina la volata ad Altea! Settimo Battistella OA Sport

DIRETTA Volta a la Comunitat Valenciana 2023 LIVE, Prima tappa SpazioCiclismo

Radio Italia torna a Palermo per la terza volta. L’emittente radiofonica ha scelto il capoluogo siciliano per la decima edizione dell'evento.Riflettori puntati su Sakkari-Garcia nel WTA di Doha, valido per i quarti di finale: informazioni partita, Streaming Gratis e Diretta LIVE ...