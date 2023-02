LIVE Volta ao Algarve 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | 5km al traguardo | si decide tutto sulla salita finale!

Leggi su oasport

(Di giovedì 16 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.04 Ultimi 2 chilometri! 17.02 Cstroviejo continua a fare il ritmo, stanno saltando per aria uno alla. 16.59 Alza bandiera bianca anche Sbaragli, mentre resta nel gruppo Filippo Ganna. 16.58 5 chilometri al! Ancora nessuno ha provato l’azione. 16.55 Dopo aver tirato per gli ultimi chilometri Asgreen si rialza e la Ineos riprende in mano le redini della situazione. 16.53 Saranno 7 chilometri di sola, con pendenza media del 6,1%. 16.50 Il gruppo battezza i primi metri dell’Alto da Foia, siin questa fase! 16.47 Ultima discesa prima degli ultimi 7 chilometri decisivi. 16.44 15km al! 16.42 Asgreen scollina per primo e si porta a casa i 6 punti del GPM. 16.39 La Ineos ...