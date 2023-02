LIVE – Tortona-Trento 11-12 | quarti di finale Coppa Italia A1 2023 basket | RISULTATO in DIRETTA

Leggi su sportface

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Ilindi, sfida valida comedidelle Final Eight diA1di. La formazione di coach Ramondino e quella di coach Molin si incontrano in quello che è l’ultimo match di questa fase, che andrà a definire il quadro delle semifinali. In campionato, i piemontesi inseguono a soli due punti la coppia Olimpia Milano-Virtus Bologna, mentre la Dolomiti Energia sta avendo un rendimento più altalenante. La palla a due è fissata alle ore 20:45 di giovedì 16 febbraio sul parquet del Pala Alpitour di Torino, con Sportface che vi fornirà unatestuale aggiornata. COME VEDERE LA PARTITA IN TV RISULTATI e CLASSIFICA REGULAR ...