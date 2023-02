LIVE Sinner-Tsitsipas | ATP Rotterdam 2023 in DIRETTA | orario e programma | l’azzurro prova ad invertire il trend

Leggi su oasport

(Di giovedì 16 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIldiBuonasera amici di OA Sport e benvenuti alladel match tra Jannike Stefanos Tsistipas, ottavi di finale dell’Atp 500 di. Settimo atto della sfida tra l’altoatesino e il greco che si ritrovano a tre settimane dall’ottavo di finale degli Australian Open vinto dal giocatore ateniese in cinque set. L’unica vittoria per il tennista italiano contro il suo avversario odierno è arrivata al Foro Italico nel 2020, poi cinque sconfitte. E’ un buon momento però per l’allievo di Simone Vagnozzi che ha appena vinto il titolo a Montpellier e ha debuttato in Olanda vincendo contro Benjamin Bonzi in tre set, ma giocando particolarmente bene primo e ...