LIVE Sinner-Tsitsipas 6-4 6-3 | ATP Rotterdam 2023 in DIRETTA | prestazione sontuosa dell’azzurro | sono quarti di finale!

(Di giovedì 16 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.10 La nostradifinisce qui. Grazie per averci seguito e buona serata a tutti! 21.09 Una delle prestazioni migliori della carriera di: ogni aspetto del gioco è andato per il verso giusto, il servizio è stato impeccabile,è stato semplicemente impotente. 21.07domani affronterà Stan Wawrinka che l’ha battuto nel 2019 agli Us Open e ad Anversa, ma era unmolto più giovane e acerbo. 21.06 Prima vittoria in carriera percontro un top 3, la seconda contro un top 5 dopo quella contro Alcaraz ad Umago. 21.05 20 vincenti percontro i soli 8 di: ...

La prima indoor sarà diversa 20:30 - Subito break nel primo gioco del secondo set: 6 - 4 *1 - 0 20:25 - ottiene il break decisivo nel nono gioco e poi chiude al servizio: 6 - 4 per il ... L'azzurro ritrova sul suo cammino il tennista greco, n. 3 al mondo e testa di serie n. 1 del torneo, dopo l'ottavo di finale agli Australian Open, perso al quinto set. Stavolta in palio c'è un posto ...

Sinner non ha avuto cedimenti e ha chiuso nel migliore dei modi il proprio ottavo di finale. Tsitsipas sempre in difficoltà, ha dovuto cedere 6-4 e 6-3.