LIVE – Sinner-Tsitsipas 6-4 4-2 | ottavi di finale Atp Rotterdam 2023 | RISULTATO in DIRETTA

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Ile latestuale di, incontro valevole per glididel torneo ATP 500 di(cemento indoor). L’altoatesino è reduce dal settimo titolo della carriera in quel di Montpellier (Francia). Al primo turno ha lasciato per strada il secondo set contro Benjamin Bonzi, salvo poi dominare le operazioni nel terzo e decisivo parziale. Il greco, dal canto suo, all’esordio ha chiuso in due set contro l’ostico finlandese Emil Ruusuvuori. Il bilancio dei precedenti sorride al numero tre del mondo, che conduce per 5-1. I due si sono incontrati da pochissimo. Erano glididegli Australian Open, conche ha perso ma solamente dopo un’autentica ...