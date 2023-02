LIVE Sinner-Tsitsipas 3-4 | ATP Rotterdam 2023 in DIRETTA | si prosegue sui binari dell’equilibrio

(Di giovedì 16 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-0 Servizio e dritto lungolinea perche serve con le palle nuove in questo game. 4-3. Il greco sembra aver trovato continuità al servizio. 40-0 Tiene dentro un back di rovescio difensivo un po’ fortunosoè sorpreso. 30-0 Scappa di poco la risposta di. 15-0 Largo di un soffio il passantone di dritto di! Che peccato. 3-3. Secondo turno di battuta pertenuto a zero. 40-0 Sbaglia la rispostaha tre palle per il 3-3. 30-0 Prima che dà il punto diretto a. 15-0 Splendido passante in corsa di: bassissimo, nei piedi di ...

L'azzurro ritrova sul suo cammino il tennista greco, n. 3 al mondo e testa di serie n. 1 del torneo, dopo l'ottavo di finale agli Australian Open, perso al quinto set. Stavolta in palio c'è un posto ...SEGUI LA DIRETTAPROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMIe Tsitsipas scenderanno in campo oggi (giovedì 16 febbraio) . I due giocatori sono pianificati come quinto incontro di ...

Sinner-Tsitsipas all'ATP di Rotterdam, il risultato in diretta live della partita Sky Sport

Tsitsipas-Sinner, che ottavo a Rotterdam! (live ora in tv) SuperTennis

LIVE Sinner-Tsitsipas 0-1, ATP Rotterdam 2023 in DIRETTA: comincia il match! OA Sport

Sinner-Tsitsipas all'ATP Rotterdam: dove vederla in tv e streaming Sky Sport

Ranking Atp Live, Sinner torna a scalare: la situazione aggiornata R Tennis Fever

Tra i giocatori più attivi in questo primo scorcio di stagione c’è sicuramente Cameron Norrie. Il britannico è stato protagonista in United Cup, ha disputato una finale nell’ATP 250 di Adelaide 2, ha ...Leggi su Sky Sport l'articolo Sinner-Tsitsipas all'ATP di Rotterdam, il risultato in diretta live della partita ...