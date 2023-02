LIVE Sinner-Tsitsipas 2-2 | ATP Rotterdam 2023 in DIRETTA | inizio di partita molto intenso

(Di giovedì 16 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-0 Volée sontuosa digiocata dalla pancia. 2-2. Copre benissimo la retecon smorzata e tocco al volo: ottimo game tenuto dal giocatore italiano. A-40 Prima vincente al centro e terza chance del 2-2. 40-40 Non trova angolo con l’attaccoe viene passato dal dritto di. 40-30 Sul nastro il dritto diche ha un’altra palla del 2-2. 40-15 Buon servizio esterno da sinistra da parte dell’altoatesino. 30-15 Lungo il dritto diche voleva uscire dalla pressione di. 15-15 Arriva in corsa con il drittoe il suo colpo si stampa sul nastro. 15-0 Perfetta costruzione del punto da parte dida fondocampo e ...

L'azzurro ritrova sul suo cammino il tennista greco, n. 3 al mondo e testa di serie n. 1 del torneo, dopo l'ottavo di finale agli Australian Open, perso al quinto set. Stavolta in palio c'è un posto ...SEGUI LA DIRETTAPROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMIe Tsitsipas scenderanno in campo oggi (giovedì 16 febbraio) . I due giocatori sono pianificati come quinto incontro di ...

Tsitsipas-Sinner, che ottavo a Rotterdam! (live ora in tv) SuperTennis

LIVE Sinner-Tsitsipas 0-1, ATP Rotterdam 2023 in DIRETTA: comincia il match! OA Sport

Ranking Atp Live, Sinner torna a scalare: la situazione aggiornata R Tennis Fever

Rotterdam: Sonego out, esame di francese per Sinner (live alle 11 in tv) Tiscali

Sinner-Tsitsipas, dove vedere Atp Rotterdam LIVE OGGI in tv Superscommesse

Tra i giocatori più attivi in questo primo scorcio di stagione c’è sicuramente Cameron Norrie. Il britannico è stato protagonista in United Cup, ha disputato una finale nell’ATP 250 di Adelaide 2, ha ...L'azzurro ritrova sul suo cammino il tennista greco, n. 3 al mondo e testa di serie n. 1 del torneo, dopo l'ottavo di finale agli Australian Open, perso al quinto set. Stavolta in palio c'è un posto ...