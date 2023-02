LIVE Sci alpino | Gigante femminile Mondiali 2023 in DIRETTA | Zenere non brilla | tra poco Marta Bassino

Leggi su oasport

(Di giovedì 16 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLA PRIMA MANCHE FEDERICA BRIGNONE: “SPERO FACCIA CALDO E LA NEVE DIVENTI COME PIACE A ME”: “CHE ERRORACCIO!” IL MEDAGLIERE DEIDI SCI13.53 Niente da fare neanche per Gritsch, seconda a 0.27 da una O’Brien che è stata un fulmine nella parte finale. E’ il turno della norvegese Thea Louise Stjernesund (-0.66), ma prima la pausa tecnica. 13.53 Mancano 15 atlete. Al comando O’Brien con 0.75 su Robinson e 0.82 su Direz. Ora l’austriaca Franziska Gritsch (-0.52). 13.52 Holdener quinta a 0.89. 13.51 Vediamo ora la svizzera Wendy Holdener (-0.52), reduce dall’argento in parallelo. 13.50 Alphand sbaglia sul muro e chiude undicesima a 1.69.è ottava a 1.23 quando mancano 16 atlete. 13.49 ...