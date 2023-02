LIVE Sci alpino | Gigante femminile Mondiali 2023 in DIRETTA | si comincia | Asja Zenere sarà la prima azzurra in gara

Leggi su oasport

LA CRONACA DELLAMANCHE FEDERICA BRIGNONE: "SPERO FACCIA CALDO E LA NEVE DIVENTI COME PIACE A ME" MARTA BASSINO: "CHE ERRORACCIO!" IL MEDAGLIERE DEIDI SCI13.32 Hensien chiude a 0.22 da Grenier. La parte finale è semplice, lì Shiffrin potrebbe fare la differenza e vincere il suo settimo oro iridato. Tocca alla neozelandese Alice Robinson (-0.24). 13.31 Giornata storta per Grenier, sbaglia ancora tanto e chiude in 2'09?71. Come previsto è un tracciato più filante in alcuni punti, ma sostanzialmente non c'è grande differenza rispetto a quello dellamanche. Ora l'americana Katie Hensien (-0.08). 13.30 Inizia la seconda manche. In pista la canadese Valerie Grenier. 13.27 Valerie Grenier ha un ritardo di 3.16 da Shiffrin ...