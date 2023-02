LIVE Sci alpino | Gigante femminile Mondiali 2023 in DIRETTA | Shiffrin in testa | aspettando le azzurre

Leggi su oasport

(Di giovedì 16 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA DELIL MEDAGLIERE DEIDI SCI9.52 Gut-Behrami indietro di 0.13 al primo rilevamento e 0.22 al secondo. 9.51 Si fa dura per Petra Vlhova, quarta ad un secondo secco da: medaglia lontana. Vediamo ora la svizzera Lara Gut-Behrami. 9.50 Vlhova paga 0.08 al primo rilevamento e 0.52 al secondo. 9.49si porta al comando con 0.12 su Tessa Worley. Dall’ultimo intermedio all’arrivo ha rifilato 0.42 alla francese che, visivamente, era sembrata in difficoltà dal punto di vista della tenuta fisica. Ora la slovacca Petra Vlhova. 9.48 Al primo intermedioè dietro di ben 24 centesimi, al secondo recupera ed è dietro di ...