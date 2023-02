LIVE Sci alpino | Gigante femminile Mondiali 2023 in DIRETTA | Marta Bassino si porta al comando

(Di giovedì 16 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLA PRIMA MANCHE FEDERICA BRIGNONE: “SPERO FACCIA CALDO E LA NEVE DIVENTI COME PIACE A ME”: “CHE ERRORACCIO!” IL MEDAGLIERE DEIDI SCI14.09 Gasienica-Daniel è quinta a 59 centesimi.sarà tra le prime 8, ma i rimpianti aumentano: a tratti ha davvero pennellato come solo lei sa fare. Adesso si fa dura, c’è la svedese Sara Hector (-0.50). 14.07 Mancano 8 atlete, da ora in poi ci si gioca il Mondiale. Parte la polacca Maryna Gasienica-Daniel (-0.47). 14.06 Vlhova è alle spalle didi 13 centesimi. Quanti rimpianti per l’azzurra: tra il grave errore della prima manche e quello un po’ meno vistoso della ...

Sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti Italia a caccia di medaglie nel gigante femminile ai Mondiali dialpino di Courchevel/Meribel.... l'Italia ha conquistato la sua 75medaglia nella storia dei Mondiali dialpino. Una lunga lista ... un argento e un bronzo BASSINO ORO NEL SUPERG - SUPERG MASCHILECORTINA 1932 PAULA ...

9.15 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del gigante femminile dei Mondiali di sci alpino 2023. Amiche ed amici di OA Sport buongiorno e benvenute/i alla DIRETTA LIVE dello ...