LIVE Sci alpino | Gigante femminile Mondiali 2023 in DIRETTA | Federica Brignone argento a 0 12 da Shiffrin | quinta Bassino in rimonta

LA CRONACA DELLA PRIMA MANCHE: "SPERO FACCIA CALDO E LA NEVE DIVENTI COME PIACE A ME" MARTA: "CHE ERRORACCIO!" IL MEDAGLIERE DEIDI SCI14.40 Grazie per averci seguito amici di OA Sport e buon proseguimento di giornata. Un saluto sportivo. 14.38 Asja Zenere chiude 22ma a 2.66, non ha completato la seconda manche Beatrice Sola. 14.35 Chi invece avrà rimpianti enormi è Marta. Nella prima manche un errore che le è costato un secondo abbondante, nella seconda 3-4 decimi persi nella parte alta (lo stesso punto che è costato la vittoria a). Oggi, probabilmente, era la più forte. Peccato davvero, per lei comunque un quinto posto a 8 decimi da ...