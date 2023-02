LIVE Sci alpino | Gigante femminile Mondiali 2023 in DIRETTA | Brignone terza a 0 31 da Shiffrin | errore Bassino Seconda manche dalle 13 30

Leggi su oasport

(Di giovedì 16 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLA PRIMAFEDERICA: “SPERO FACCIA CALDO E LA NEVE DIVENTI COME PIACE A ME” MARTA: “CHE ERRORACCIO!” IL MEDAGLIERE DEIDI SCI10.53 Grazie per averci seguito amici di OA Sport, appuntamento alle 13.30 per la. Un saluto sportivo. 10.51 Le altre italiane: 13ma Martaa 1.46, 20ma Asja Zenere a 2.15, Sola 36ma a 3.75. 10.50 Sola viene scavalcata da Miradoli ed è 36ma. 10.50 La classifica finale della prima: Mikaela(Stati Uniti) 1’02?54 Tessa Worley (Francia) +0.12 Federica(Italia) +0.31 Lara Gut-Behrami (Svizzera) +0.64 Ragnhild ...