LIVE Sci alpino | Gigante femminile Mondiali 2023 in DIRETTA | Brignone si gioca la medaglia | grave errore per Bassino

Leggi su oasport

(Di giovedì 16 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA DELIL MEDAGLIERE DEIDI SCI10.23 Abbiamo le prime 9 atlete racchiuse in un secondo, dunque tutte potenzialmente in lotta per una. Gara ormai compromessa per Marta, che ha un distacco di 1.46: difficile pensare ad una rimonta da podio. 10.22 L’austriaca Franziska Gritsch è 14ma a 1.64. 10.21 Federicaci ha stupito su una pista che non era così favorevole per le sue caratteristiche, perché con angoli molto accentuati. La seconda manche sarà tracciata dall’allenatore della Svizzera, che cercherà di agevolare Lara Gut-Behrami con un tracciato più filante che potrebbe andare meglio anche per l’italiana. Insomma ...