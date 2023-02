LIVE Salisburgo-Roma 0-0

Commenta per primo Non solo Roma e Juventus , in campo rispettivamente alle 18.45 e alle 21 controe Nantes . In scena oggi tutti e otto i playoff di Europa League , che valgono l'accesso agli ottavi, in gare di andata e ritorno, previsto per settimana prossima, in attesa che tornino in ...STATISTICHE - Primo confronto in competizioni europee trae Roma, che diventa l'ottava squadra italiana differente che gli austriaci affrontano in Europa: ilha perso 11 delle ...

La Roma ricomincia il suo cammino europeo in Austria negli spareggi per gli ottavi di Europa League. Mourinho sceglie gli stessi undici delle ultime due giornate di campionato: davanti Dybala e ...La Roma di Mourinho è a Salisburgo, in Austria, per l'andata dei sedicesimi di finale di Europa League. I giallorossi sono arrivati secondi nel proprio girone, alle spalle del Betis, e sono costretti ...