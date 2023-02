LIVE Salisburgo-Roma 0-0 | ci prova Abraham!

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Riparte l'Europa League per la, che alle 18.45 affronta ilper l'andata dei playoff. I giallorossi di Mourinho arrivano...

Alla Red Bull Arena, il match valido per l'andata dei sedicesimi di finale di Europa League trae Roma: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAlla Red Bull Arena,e Roma si affrontano nel match valido per l'andata dei sedicesimi di finale dell'Europa League ......risultati e marcatori 16 febbraio 2023a partire dalle 18.45 Ore 18:45 Barcellona - Manchester United Ore 18:45 Shakhtar Donetsk - Rennes Ore 18:45 Ajax - Union Berlino Ore 18:45- ...

Salisburgo-Roma 0-0 diretta: ora LIVE la partita di oggi Corriere dello Sport

Salisburgo-Roma, il risultato in diretta LIVE dei playoff di Europa League Sky Sport

LIVE Salisburgo-Roma, formazioni ufficiali: Okafor sfida Dybala | Primapagina | Calciomercato.com Calciomercato.com

Dove vedere Salisburgo-Roma alle 18:45 in Tv e LIVE streaming ForzaRoma.info

LIVE Salisburgo-Roma - Le scelte ufficiali: nessun cambio rispetto alla gara di Lecce. Riscaldamento... Voce Giallo Rossa

Nel prepartita di Salisburgo-Roma, il general manager giallorosso Tiago Pinto ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Sul modus operandi del club austriaco: "Non ho paura di dire che sono invidioso, sta ...La Roma ricomincia il suo cammino europeo in Austria negli spareggi per gli ottavi di Europa League. Mourinho sceglie gli stessi undici delle ultime due giornate di campionato: davanti Dybala e ...