LIVE Musetti-Cachin | ATP Buenos Aires 2023 in DIRETTA | l’azzurro debutta sulla terra rossa in questa stagione

Leggi su oasport

(Di giovedì 16 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladi, incontro valevole per il secondo turno dell’ATP 250 di(Argentina).rientra in camposera quasi un mese dopo la precoce eliminazione agli Australian Open, in cinque set, per mano di Lloyd Harris. Il carrarino, testa di serie numero tre del torneo, farà il suo debutto stagionale sull’amata, superficie in cui ha ottenuto il primo titolo nel massimo circuito ad Amburgo nel 2022, battendo in finale l’attuale numero due del circuito Carlos Alcaraz, anch’egli presente nella capitale argentina. L’obiettivo per ...