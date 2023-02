LIVE Juventus-Nantes | Europa League 2023 in DIRETTA | pochi minuti al via Allegri punta sul tridente offensivo

Leggi su oasport

(Di giovedì 16 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.30ha riconfermato ilcomposto da Di Maria, Chiesa e Vlahovic. Ci sono però tanti dubbi su come si schiereranno effettivamente in campo i bianconeri, visto che con gli uomini schierati si potrebbero sistemare sia con la difesa a 4 (4-3-3) che con la difesa a 3 (3-5-2 o 3-4-2-1). 19.51 Definite le formazioni ufficiali:(3-4-2-1): Szczesny, Bremer, Danilo, Alex Sandro, De Sciglio, Paredes, Fagioli, Rabiot, Chiesa, Di Maria, Vlahovic. All.(5-4-1): Lafont, Centoze, Castelletto, Girotto, Pallois, Chirivella, Moutoussamy, Sissoko, Blas, Coco, Mohamed. All.Kombouare. 19.48 Buonasera amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla...