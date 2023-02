LIVE Juventus-Nantes 1-1 | Europa League 2023 in DIRETTA | i bianconeri spingono alla ricerca del vantaggio

Leggi su oasport

90+4? Rimessa laterale in zona d'attacco per laque ora attacca con tutti i giocatori di movimento. 90+3? Rimane a terra Sissoko per crampi. 90+3? Danilo tenta la conclusione da circa 30 metri di distanza dporta. Il capitano bianconero colpisce male il pallone, che si alza oltre la traversa. 90+2? Contrasto tra Kean e Girotto regolare secondo il direttore di gara, anche se non è dello stesso avviso il giocatore bianconero, il quale aveva visto la chance di involarsi verso la porta. 90+1? Pdeliziosa di Chiesa per Danilo, il quale tenta un tiro al volo complicato, che si spegne sul fondo. 90? Saranno 5 i minuti di recupero. 90? CARTELLINO GIALLO per Corchia, per un intervento in netto ritardo su Cuadrado. 89? Fallo su Locatelli, quando il ...