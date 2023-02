LIVE Juventus-Nantes 1-1 | Europa League 2023 in DIRETTA | doppia traversa per i bianconeri | dopo il gol di Blas

Leggi su oasport

(Di giovedì 16 febbraio 2023) 7CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA75? Arriva in ritardo Danilo, che commette fallo su Coco e viene ammonito. 74? Corner battuto malissimo dall’ex giocatore della Fiorentina, con il pallone che terminamente sul fondo. Si ripartirà con la rimessa di Lafont. 73? Calcio d’angolo guadagnato da Chiesa sulla fascia sinistra. Sarà proprio il numero 7 ad incaricarsi della battuta. 72? DOPPIO CAMBIO: fuori Di Maria e De Sciglio, dentro Cuadrado e Soule. 71? Tiro dalla distanza di Moutoussamy, il quale tenta la conclusione dai 25/30 metri dalla porta. Il pallone però termina sul fondo. 69? Chiesa se ne va in velocità a Pallois, il quale prova ad inseguirlo, ed una volta raggiunto lo stende con un fallo nei pressi della bandierina. 68? Cross in mezzo di Moutoussamy verso Mohamed, il quale salta più in ...