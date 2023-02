LIVE Juventus-Nantes 1-1 | Europa League 2023 in DIRETTA | clamorosa traversa di Chiesa | dopo il gol di Blas

Leggi su oasport

(Di giovedì 16 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA62? DOPPIO CAMBIO: fuori Paredes e Fagioli, dentro Locatelli e Kostic. 61?!! Non ci stanno i bianconeri che ripartono all’attacco conche a tu per tu con Lafont conclude forte verso la porta. Il tiro sembrava aver battuto il portiere avversario, malaprende la linea, il palo interno ed esce. 59? Goool!! Contropiede della squadra francese con Centonze che recupera palla, serve Mohamed, il quale di prima allarga verso. Il numero 10 dela tu per tu con Szczesny non sbaglia e riporta la sfida in parità.1-1. 58? Punizione battuta con uno schema: Di ...