LIVE Juventus-Nantes 1-0 | Europa League 2023 in DIRETTA | Vlahovic porta avanti i bianconeri

(Di giovedì 16 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22? Molto cercato in questo inizio di partita Di Maria, che sta giocando quasi da regista. A turno Fagioli e Rabiot si accentrano vicino aper permettere all’argentino di avere più spazio. 20? Gioca nello stretto lasulla fascia sinistra per servire Alex Sandro. Il numero 12 bianconero è in leggero ritardo nella sovrapposizione, e commette fallo nel tentativo di liberarsi. 18? Palla che arriva alle spalle tra Bremer e Szczesny per via di un rimpallo. Bravo il portiere polacco a capire il pericolo e ad uscire basso, anticipando Mohamed. 17? Altra grande giocata del numero 22 bianconero, che prima tenta di lanciare al centro dell’area Chiesa venendo respinto, poi si getta sulla palla vagante e salta con un solo tocco due avversari. Di Maria poi tenta di servire ...

In Conference i ragazzi di Sarri giocheranno contro il CFR Cluj, i viola contro il Braga- Nantes e Roma - Salisburgo . Sono questi i risultati del sorteggio di Europa League per il turno ...... per questa tre giorni dedicata agli impegni internazionali, quella che vede di fronte lae il Nantes per l'andata dei sedicesimi di finale di Europa League. La grinta di Allegri - ...

3' - CHE OCCASIONE PER DI MARIA! Primo squillo del Fideo che calcia da fuori area e trova la parata di Lafont. Juventus, subito vicino al vantaggio. 2' - Errore del Nantes in fase di impostazione che ...Vietato sbagliare all'Allianz Stadium per i bianconeri nell'andata del playoff di Europa League. Allegri punta sui big: davanti la coppia Di Maria-Vlahovic, c'è anche Chiesa schierato sulla sinistra ...