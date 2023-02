LIVE Juventus-Nantes 1-0 | Europa League 2023 in DIRETTA | inizia la seconda frazione

Leggi su oasport

52? Vlahovic si abbassa per fare la sponda, toccando per Alex Sandro, il quale vede l'inserimento nello spazio di Di Maria e prova a servirlo. L'argentino però viene chiuso da un'ottima lettura di Girotto. 50? In questo inizio di ripresa i bianconeri stanno gestendo la palla facendola girare di passaggio in passaggio da una fascia all'altra del campo, coinvolgendo quasi tutti i giocatori. 48? Azione in solitaria di Di Maria, che parte sulla fascia di destra, si accentra e tira in porta, senza però creare problemi a Lafont il quale blocca in presa sicura. 47? Errore di Vlahovic!! Il serbo sbaglia il passaggio verso Chiesa e getta al vento un contropiede che vedeva i 3 attaccanti bianconeri contro 3 difensori avversari. 46? SI RICOMINCIA!! Iltenta subito ad essere offensivo, facendosi ...