LIVE Italia-Belgio 0-1 calcio femminile in DIRETTA | finisce il primo tempo!

(Di giovedì 16 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.32che parte bene ma nella fase calda deltempo subisce ilche trova il vantaggio, nel finale ritorna in fase offensiva l’che deve fare di più per pareggiare. A tra poco per il secondo45?iltempo,0-1. 43? Punizione di Detruyer che viene parata facilmente. 41? Fuorigioco di Caruso in area di rigore. 39? Fermata in contropiede Boattin. 37? Fase di stallo della partita, molti falli a centrocampo. 35? Anticipata Catena dopo un lancio di Boattin. 33? Azzurre che provano un timido pressing. 31?che non riesce a far arrivare il pallone alle punte, errori in fase ...