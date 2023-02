LIVE – Italia-Belgio 0-1 | Arnold Clark Cup 2023 DIRETTA

Leggi su sportface

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Latestuale di, prima giornata dellaCup. Ragazze di Milena Bertolini che si troveranno di fronte alla controparte begla, in quello che è un match di assaggio del Mondiale di questa competizione. Appuntamento questa sera a partire dalle ore 17:45. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. COME VEDERE LA PARTITA IN TV PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F50-1 (16? Detruyer) 16?- GOOL!!! Detruyer sblocca il risultato per le belga: 0-1 3?- Ci prova subito l’con Caruso: stop e tiro, pallone alto sopra la traversa. 1?- Inizia il match ORE 17:40 – Buonasera amici di Sportface. Benvenuti alla ...