LIVE Italia-Belgio 0-0 calcio femminile in DIRETTA | si parte!

Leggi su oasport

(Di giovedì 16 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.40 Inni nazionali in corso. 17.35 Tra cinque minuti l’ingresso in campo delle due squadre. 17.30 L’inizio della partita è fissato per le 17.45 17.25 Le prossime sfide dell’saranno contro Inghilterra e Corea del Sud. 17.20 Arnold Clark Cup è un torneo di preparazione per il Mondiale previsto in estate. 17.10 Ecco le formazioni ufficiali:(3-5-2): Schroffenegger, Lenzini, Orsi, Linari, Catena, Greggi, Caruso, Rosucci, Boattin, Piemonte, Cantore(4-3-3): Nicky Evrard Janice Cayman (C) Sari Kees Laura De Neeve Fran Meersman Julie Biesmans Justine Vanhaevermaet Elena Dhont Marie Detruyer Tine De Caigny Jill Janssens 17.08 Benvenuti alladi...