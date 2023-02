LIVE Biathlon | Single Mixed Relay Mondiali 2023 in DIRETTA | si parte! Italia e Svezia provano a mettere i bastoni tra le ruote alla Norvegia

Leggi su oasport

(Di giovedì 16 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA DELLADI OGGI 15:15 STRAORDINARIA VITTOZZI!in testa dopo il primo poligono con Austria e Germania, quarta la. Due ricariche per Roeiseland che è 12a a 16?. 15:13 Primo giro straordinario di Vittozzi che si porta sulle code di Roeiseland, gruppo compatto quando ci apprestiamo ad affrontare il primo poligono. 15:12 Molto scaltra Vittozzi che risale già in 6a posizione tallonata da H. Oeberg. In testa ai 600 metrie Francia. 15:11 Primo giro già delicato per l’, con Vittozzi che parte con il pettorale n.11 e dovrà essere brava ad evitare ogni tipo di problema e rimontare qualche posizione prima del poligono. 15:10 E’ INIZIATA ...