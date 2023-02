LIVE Biathlon | Single Mixed Relay Mondiali 2023 in DIRETTA | Norvegia favorita | Vittozzi-Giacomel senza limiti

(Di giovedì 16 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA DELLADI OGGI 14:45 Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alladella, o staffetta mista a coppie, deidiin programma a Oberhof (Germania). Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alladella, o gara mista a coppie, deidiin programma a Oberhof (Germania). IV alloro iridato della specialità in palio, con la sola Francia che nel 2021 è riuscita a strappare la medaglia d’oro ...

La diretta testuale della staffetta singola mista ai Mondiali 2023 dia Oberhof . L'Italia partirà con il pettorale numero 11: al cancelletto di partenza Tommaso ...PER AGGIORNARE IL...... Nicola Sangiorgio ore 15:25: C:ti Mondiali Inseguimento Femminile (diretta) da Oberhof [...durata degli eventi in onda sui canali *** LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING 24 ore su 24 -...

LIVE Biathlon, 15 km femminile Mondiali 2023 in DIRETTA: H. Oeberg medaglia d'oro, Vittozzi bronzo! Comola splendida 4a OA Sport

LIVE Biathlon, Single Mixed Relay Mondiali 2023 in DIRETTA: Lisa Vittozzi e Tommaso Giacomel ci provano per la medaglia OA Sport

LIVE Biathlon, Individuale Mondiali 2023 in DIRETTA: Johannes Boe trionfa con due errori, è leggenda! Giacomel è 17mo OA Sport

LIVE Biathlon, Individuale Mondiali 2023 in DIRETTA: Johannes Boe nella leggenda! Trionfa con due errori! Giacomel da top 20 OA Sport

LIVE – Biathlon, Mondiali Oberhof 2023: staffetta singola mista (DIRETTA) SPORTFACE.IT

Bei der Biathlon-WM in Oberhof steht heute die Single-Mixed-Staffel an. Hier bei SPOX könnt Ihr das Rennen live mitverfolgen. Das zweite Mixed-Event bei der Biathlon-Weltmeisterschaft in Oberhof steht ...Bei der Biathlon-WM in Oberhof steht heute die Single-Mixed-Staffel an. Hier bei SPOX könnt Ihr das Rennen live mitverfolgen. Das zweite Mixed-Event bei der Biathlon-Weltmeisterschaft in Oberhof steht ...