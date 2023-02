(Di giovedì 16 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alladellaMixed, o gara mista a coppie, deidiin programma a Oberhof (Germania). IV alloro iridato della specialità in palio, con la sola Francia che nel 2021 è riuscita a strappare la medaglia d’oro alla dominatrice Norvegia. Italia mina vagante con. Staffetta mista a coppie che ha debuttato nel programma Mondiale ad Ostersund (Svezia) nel 2019, e che nelle prime due edizioni ha visto sempre imporsi la Norvegia; mentre nel 2021 a Pokljuka il titolo è finito in Francia, con gli scandinavi che si sono dovuti accontentare della piazza d’onore. Senza ombra di dubbio la ...

... Nicola Sangiorgio ore 15:25: C:ti Mondiali Inseguimento Femminile (diretta) da Oberhof [...durata degli eventi in onda sui canali *** LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING 24 ore su 24 -...I risultati e la classifica della sprint maschile dei Mondiali di, in corso sulle nevi tedesche di Oberhof. La vittoria è andata ancora una volta a Johannes ... RIVIVI ILSU SPORTFACE ...

LIVE Biathlon, 15 km femminile Mondiali 2023 in DIRETTA: H. Oeberg medaglia d'oro, Vittozzi bronzo! Comola splendida 4a OA Sport

LIVE Biathlon, Single Miced Relay Mondiali 2023 in DIRETTA: Vittozzi-Giacomel mine vaganti OA Sport

LIVE Biathlon, Individuale Mondiali 2023 in DIRETTA: Johannes Boe trionfa con due errori, è leggenda! Giacomel è 17mo OA Sport

LIVE Biathlon, Individuale Mondiali 2023 in DIRETTA: Johannes Boe nella leggenda! Trionfa con due errori! Giacomel da top 20 OA Sport

Biathlon, startlist individuale Mondiali 2023: programma, orari, tv, streaming, italiani in gara OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Single Mixed, o gara mista a coppie, dei Mondiali 2023 di Biathlon in programma a Oberho ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA DELL’INDIVIDUALE FEMMINILE 16:10 La nostra DIRETTA LIVE termina qui! Grazie mille per averci seguito, con il biathlon appuntamento a d ...