LIVE – Biathlon | Mondiali Oberhof 2023 | staffetta singola mista DIRETTA

Leggi su sportface

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Latestuale dellaaidi. L’Italia partirà con il pettorale numero 11: al cancelletto di partenza Tommaso Giacomel e Lisa Vittozzi, reduce dal bronzo nell’individuale. Appuntamento alle ore 15.10. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. COME SEGUIRLA IN TV LA START LIST PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F5 15:10 – Partiti! 15:05 – Buon pomeriggio, amici di Sportface. Di nuovo indaper questain cui gli azzurri possono anche puntare al podio. SportFace.